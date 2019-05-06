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Александр Вучич выразил соболезнования в связи с трагедией в «Шереметьево»

Общество

Президент Сербии направил телеграмму с соболезнованиями российскому коллеге

Белград, 6 мая 2019, 13:34 — REGNUM  Президент Сербии Александр Вучич направил российскому лидеру Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с катастрофой самолёта SuperJet-100 в московском аэропорту «Шереметьево».

"Мы глубоко потрясены кадрами ужасной аварии, и граждане Сербии разделяют горе со своими российскими друзьями. Я прошу вас передать наши глубокие соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Хотя в этот момент трудно найти слова утешения, я уверен, что вы и российское государство обеспечите им всю необходимую помощь и поддержку», — приводит текст телеграммы пресс-служба президента Сербии.

Как передавало ИА REGNUM, самолёт Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Мсоквы в Мурманск, из-за неисправности вернулся в аэропорт вылета «Шереметьево» и совершил аварийную посадку. После касания с взлётно-посадочной полосы лайнер загорелся.

На борту воздушного судна находились 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате аварии 41 человек погиб.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Для выяснения причин аварии создана специальная комиссия Межгосударственного авиационного комитета.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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