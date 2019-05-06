В столице Ингушетии больше не будет цирка. Никогда: мэр Магаса

Магас, , 13:34 — REGNUM Мэр столицы Ингушетии Беслан Цечоев запретил выступления цирков-шапито в городе Магасе. Он отменил гастроли передвижного цирка, которые должны были начаться 1 мая на центральной площади «Алания».

Свое решение Цечоев объяснил тем, что цирки воспитывают жестокость, так как в них происходит насилие над животными.

«Цирк — это самая жестокая форма эксплуатации животных, где они лишены всех нормальных условий. Более того, когда мы приводим своих детей в цирк, то показываем именно то отношение, которое категорически запрещено к животным, а именно — жестокость и бесчеловечность. В детях прежде всего нужно воспитывать чувство любви, сострадания и доброго отношения к животным», — приводит слова градоначальника его пресс-служба.

По мнению мэра, жестокость по отношению к животным — непростительна, так как они не игрушки, а живые существа. А заставлять их совершать какие-либо действия против их воли — «это высшая степень безнравственности человека».

«Цирк отнимает у животных всяческое достоинство и естественную красоту, превращает их в тюремных заключённых <…> Подобные зрелища, связанные с использованием любых видов животных, в Магасе не будут проводиться никогда», — заявил мэр.

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Напомним, Беслан Цечоев — мэр самой молодой столицы субъекта РФ Магаса слывет в Ингушетии любителем и защитником животных. Как сообщало ИА REGNUM, ранее по его поручению по всему городу были установлены домики с обогревом для бродячих кошек и собак, а летом 2018 года — поилки и бассейны, спасающие животных в жаркие дни.

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