По факту взрыва на химзаводе Прикамья проводится прокурорская проверка

Березники, Пермский край, , 13:33 — REGNUM В Березниках Пермского края прокуратура организовала проверку по факту несчастного случая на химзаводе «Азот» (филиал АО «Объединенная химическая компания «Уралхим», в результате которого погибли три человека и один получил травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

В ведомстве отметили, что в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц предприятия в части соблюдения требований законодательства об охране труда и производственном травматизме на промышленном предприятии. В настоящее время городская прокуратура Березников координирует работу сотрудников правоохранительных органов, Ростехнадзора, Государственной инспекции труда в Пермском крае, прибывших на место происшествия. Также прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по ст.217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 6 мая в Березниках произошёл несчастный случай произошел при производстве рабочими огневых ремонтных работ внешнего ограждения на территории цеха производства аммиака. Погибли три человека, еще один рабочий в состоянии средней тяжести госпитализирован.

На предприятии и в краевом министерстве территориальной безопасности заявили, что на производственный цикл предприятия ЧП не влияет, опасности дальнейшего развития ситуации нет. Выбросов опасных веществ нет, угроза для населения отсутствует.

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