ООН высоко оценила действия Индии по борьбе с циклоном «Фани»

Нью-Дели, , 14:12 — REGNUM Управление ООН по вопросам уменьшения опасности бедствий (UNDDR) высоко оценила меры, предпринятые правительством Индии для борьбы с циклоном «Фани». Об этом 5 мая сообщило индийское новостное издание «NDTV Кхабар».

Эксперты ООН особо отметили, что системы раннего оповещения, массовая информационная кампания и заблаговременная эвакуация 1,2 миллиона жителей восточного побережья Индии позволили спасти множество человеческих жизней. Сообщается, что власти развернули более 9 000 временных убежищ и 7 000 полевых кухонь для обеспечения местного населения всем необходимым. Официальный представитель UNDDR Дэнис МакКлин заявил, что эффективный эвакуационный план был разработан благодаря «ювелирной точности» Метеорологического управления Индии (IMD). Ошибки при прогнозировании и принятии мер по борьбе с циклоном «Фани» привели бы к «масштабной гуманитарной катастрофе» на густонаселенном восточном побережье Индии.

Циклон «Фани» обрушился на индийские штаты Орисса, Андхра-Прадеш и Западная Бенгалия 3 мая. Скорость ветра в отдельных регионах достигала 180 км в час. К вечеру 5 мая число погибших составило 29 человек.