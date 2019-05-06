В Красноярске чистят дно Енисея: среди мусора – даже банка с вареньем

Красноярск, , 13:14 — REGNUM Мэр Красноярска Сергей Ерёмин на своей странице в Instagram рассказал об итогах очередного аквасубботника. Группа «подводных охотников» 5 мая убирала мусор со дна реки в районе левобережной набережной Енисея.

«Продолжаем начатые в прошлом году аквасубботники», — подчеркнул градоначальник.

По его словам, среди «улова» были даже автомобильные покрышки.

Добавим, анонсируя мероприятие, в мэрии Красноярска сообщили о том, что особенностью «подводных охотников» является отсутствие аквалангов, они ныряют исключительно на задержке дыхания в гидрокостюмах мокрого типа.

Один из участников акции Павел Шенявский рассказал о том, как родилась идея уборки мусора со дна Енисея:

«Мы плаваем практически круглый год и видим весь этот мусор на дне водоёма, смотреть на который совсем неприятно. Поэтому пришла идея собраться вместе и убрать его. Меня в этом поддержали несколько человек».

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Павел Шенявский подчеркнул, что «подводные охотники» вытащили со дня Енисея часть скамейки, куски труб, строительное железо, запчасть от бытовой техники, старый монитор от компьютера, ковровые дорожки и даже банку с клубничным вареньем.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году участники экологической общественной организации «Глубина ответственности» наводили порядок на дне Байкала недалеко от посёлка Листвянка (Иркутская область). Дайвер Дмитрий Роговой вытащил со дна уникального озера сеть длиной 40 метров, заполненную разлагающимися останками рыбы и водорослями.

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