Для чиновников Оренбуржья 7 мая объявили нерабочим днём

Оренбург, , 13:12 — REGNUM В Оренбургской области Радоница объявлена нерабочим днём. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер подписал распоряжение, согласно которому 7 мая 2019 года (День поминовения усопших) станет нерабочим днем для работников органов исполнительной власти региона.

Главам муниципальных образований Оренбургской области рекомендовано принять соответствующие решения. В Оренбурге градоначальник традиционно обратился к руководителям местных организаций и предприятий с рекомендацией дать своим подчинённым выходной день 7 мая, чтобы люди смогли отдать дань памяти усопших родных и близких.

Добавим, в Оренбурге 7 мая в течение дня будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге на ул. Авторемонтной на участке от ул. Монтажников до ул. 31-я линия; а также ограничат движение транспортных средств на автомобильной дороге на участке от ул. Тихой до Загородного шоссе и кладбищенского комплекса «Степной». Исключение сделают для транспорта общего пользования по пяти муниципальным маршрутам, которые будут следовать до кладбищенского комплекса.

Напомним, Радоница является особым днём поминовения усопших — это вторник после пасхальной недели. В 2019 году Радоница выпадает на 7 мая. В этот день рекомендуется вспомнить об усопших, посетить кладбище и помолиться. Священнослужители отмечают, что традиция оставлять еду, пасхальные яйца на могилах — это язычество, лучше отдать продукты голодным и бедным. Душам усопших нужна молитва.