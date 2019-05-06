В Нур-Султане не хватает водителей автобусов

Нур-Султан, , 13:08 — REGNUM Дефицит водителей общественного транспорта в городе Нур-Султане составляет 724 вакансии. Об этом заявил заместитель председателя правления ТОО «Астана LRT» Бейбут Есжанов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, в сентябре 2018 года в городе не хватало 924 водителя. Есжанов отметил, что работники предприятия продолжили работу по улучшению качества транспортных услуг. В частности, количество жалоб пассажиров сократилось на 60%, добавил заместитель председателя «Астана LRT».

Как сообщало ИА REGNUM, в середина апреля в Нур-Султане приостановили строительство системы легкорельсового транспорта. В администрации города разъяснили, что строительство будет продолжено после рефинансирования кредитного займа.

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