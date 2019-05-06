Тюмень, Тюменская область, , 13:08 — REGNUM

В Тюменской области на трассе Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск стартуют работы по устройству слоев износа. На трассе будет открыто реверсивное движение со светофорным регулированием с 11 мая по 1 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Уралуправтодора».

Дорожное покрытие обновят на участке возле Тобольска (с 235 по 252,5 км) и Горнослинкино (с 318 по 322 км).

«Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения», — отмечают в «Уралуправтодоре».

Устройство слоев износа позволяет предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя покрытия трассы, а также восстановить ровность и сцепление. Эта технология отлично показала себя в климатических условиях Урала в последние два года, поясняют дорожники.