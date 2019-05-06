Новгородский университет планирует запустить 30 лабораторий мирового уровня

Великий Новгород, , 12:55 — REGNUM Более 30 лабораторий мирового уровня планирует открыть Новгородский государственный университет (НовГУ) имени Ярослава Мудрого в рамках реализации проекта по созданию Новгородской технической школы. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба вуза.

О планах по развитию проекта сообщил и. о. ректора НовГУ Юрий Боровиков, выступая на очередном заседании учёного совета университета. В частности, на базе школы появятся лаборатории прототипирования, нейротехнологий, беспилотных транспортных систем и другие. Обучаться в них ежегодно будут 3000 человек.

Также Боровиков сообщил о реализации в вузе образовательного проекта Университета НТИ 20.35, проведении олимпиады НТИ и других направлениях работы, направленной на развитие вуза.

Напомним, Новгородская техническая школа зарегистрирована в январе 2019 года как автономная некоммерческая организация. В ней предполагается обучать молодёжь новым профессиям, которые ещё только возникают.

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