Новое медресе в Чечне будет готовить священнослужителей и хафизов

Грозный, , 12:54 — REGNUM Религиозное учебное заведение — медресе имени Ташу-Хаджи Аль-Индарий открылось в Чечне. Здание расположено в селе Нижний-Нойбера Гудермесского района. На реализацию проекта выделил средства Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщили ИА REGNUM 6 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

В новом двухэтажном здании имеются пять учебных классов и один класс для хафизов. Всего в медресе буду обучаться в три смены 150 студентов. На первом этаже расположены столовая и медицинский кабинет.

Присутствовавший на торжественной церемонии открытия глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что медресе имени Ташу-Хаджи Аль-Индарий является уникальным учебным заведением: за 15 лет с момента его создания в нем обучили чтению священного Корана около 10 тысяч человек. Было подготовлено более 30 хафизов, многие стали имамами и преподавателями республиканских школ хафизов.

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Напомним, в Чечне в настоящее время действуют более 1100 мечетей. Из них 36 построены в 2018 году. 205 мечетей построены и реконструированы при финансировании Рагионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Кроме того, в республике имеются 14 исламских медресе и шесть школ хафизов.