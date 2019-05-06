Врио главы Оренбуржья: «Трагедия в Шереметьево — наша общая боль»

Оренбург, , 12:50 — REGNUM Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер в связи с трагедией в аэропорту «Шереметьево» направил телеграммы с соболезнованиями в адрес врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«От имени жителей Оренбургской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших 5 мая при аварийной посадке самолёта в аэропорту Шереметьево. Эта трагедия стала нашей общей болью, никого не оставив равнодушными.

Мы всем сердцем с вами в эти горькие дни. У Оренбуржья есть незаживающая рана — память о крушении самолета Ан-148, летевшего из Москвы в Орск. Скорбим вместе с вами. Выражаем искреннюю поддержку. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая самолёт, следовавший по маршруту Москва — Мурманск, осуществил аварийную посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта «Шереметьево». По данным следствия, при посадке произошло возгорание фюзеляжа воздушного судна. На момент возгорания на борту самолета находились 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и пять членов экипажа. Непосредственно после посадки эвакуированы 33 пассажира и четыре члена экипажа. Из сгоревшего салона самолета изъяты тела 41-го человека. Для установления личностей погибших назначены генетические экспертизы.

По факту аварийной посадки пассажирского самолета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Рассматриваются различные версии ЧП, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

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