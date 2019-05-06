Варшава, Польша, , 13:16 — REGNUM

Польская компания PlayWay поделилась первыми результатами продаж симулятора подводной лодки UBOAT. За первый час продаж в раннем доступе Steam проект покрыл все расходы на разработку, сообщается на сайте Stockwatch.

Спустя ещё несколько часов проект начал приносить первую прибыль. По актуальной статистике Stockwatch, за 72 часа с момента релиза UBOAT разработчикам удалось продать 53 тыс. цифровых копий игры и ещё 3700 на физических носителях и версий для Kickstarter. Проект уже начал приносить первую прибыль, и разработчики не планируют останавливаться на достигнутом. Полноценный релиз UBOAT в Steam запланирован на 2020 год.

Также разработчики отмечают, что значительную часть средств удалось собрать при помощи краудфандингового сервиса Kickstarter и продаж ассетов (игровых объектов) в онлайн-магазине Unity. По внутренней статистике PlayWay на момент релиза UBOAT наиболее популярна в Германии. За ней следуют США, Россия и Китай.

UBOAT предлагает игрокам взять на себя управление немецкой подводной лодкой. Разработчики сообщают, что особое внимание в проекте уделено микроменеджменту и выживанию команды подводников в открытом мире игры. Первые отзывы на UBOAT в Steam преимущественно положительные.