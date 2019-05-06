Беспредел вырастет: предоставлять ли коллекторам доступ к базе номеров

Санкт-Петербург, , 12:38 — REGNUM Коллекторские агентства и сейчас узнают номера телефонов должников и их родственников и неправомерно пользуются этими данными, а если доступ к базам будет предоставлен официально, объем «беспредела» только вырастет, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 6 мая, адвокат Юрий Баринов, комментируя инициативу Национальной ассоциации коллекторских агентств.

Ранее газета «Известия» сообщила, что ассоциация направила в Госдуму запрос с просьбой предоставить ей доступ к Единой системе идентификации и аутентификации. Это позволило бы проверять, действительно ли принадлежит заемщику указанный им в анкете номер телефона, и снизило бы количество обращений не по адресу, полагают коллекторы.

«Тайна связи с России охраняется законом, и список организаций, имеющих доступ к этой базе — закрытый. И это не случайно.

Коллекторские агентства и сегодня, не имея доступа к этой базе, тем не менее правдами и неправдами узнают номера не только самих заемщиков, но и их родственников, чтобы осуществлять давление. Если же им предоставить официальный доступ к базе, то они, боюсь, будут точно так же искать не только самих заемщиков, но и родственников, вследствие чего объем беспредела только вырастет.

Проверить телефонный номер они могут сразу, а по действующему закону всё наше общение с коллекторами является добровольным», — отметил Юрий Баринов.