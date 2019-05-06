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Калужские ветераны получат поздравления президента РФ с праздником Победы

Общество

Более 13 тысяч поздравлений Владимира Путина доставят почтальоны ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Калужской области

Калуга, 6 мая 2019, 12:28 — REGNUM  Почта России доставит поздравления президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России» Ольга Строк.

По её словам, в предпраздничные дни более 13 тысяч поздравлений президента Российской Федерации Владимира Путина доставят почтальоны ветеранам, проживающим в Калужской области.

Лицевую сторону поздравительной открытки украшает плакат «Красной армии — слава!». Художник Леонид Голованов нарисовал одного из лучших снайперов Великой Отечественной войны, который в реальности не дошел до Берлина. Красноармеец погиб за два года до Победы. На обороте поздравительной открытки размещены кадры военной фотохроники 1941−1945 годов.

«Письма с поздравлениями, которые не будут вручены ветеранам за основной период доставки, будут храниться в отделениях почтовой связи в течение месяца и доставляться повторно. При необходимости сотрудники Почты России будут уточнять адресные данные ветеранов и осуществлять доставку писем в пределах Российской Федерации на новые адреса в целях вручения поздравлений Президента России лично каждому ветерану», — сказала Ольга Строк.

Напомним, к 9 мая 2019 года более 1,2 млн российских ветеранов получат персональные поздравления от главы государства Владимира Путина с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

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День Победы
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