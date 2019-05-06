В Южной Корее провели опрос на тему помощи родителей детям после свадьбы

Сеул, , 12:37 — REGNUM В Южной Корее провели опрос на тему помощи и поддержки родителей детям после вступления в брак. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Korea Institute for Health and Social Affairs.

Согласно результатам опроса, проведенного в период с 31 августа по 13 сентября 2018 года среди 3 002 (1 708 мужчин, 1 294 женщин) не состоящих в браке мужчин и женщин в возрасте от 25 до 39 лет, 23,1% мужчин и 17,7% женщин сообщили, что ожидают наследство и/или финансовой поддержки от родителей после свадьбы.

3,9% мужчин и 1,7% женщин сообщили, что уже получили наследство или поддержку родителей.

Кроме того, в ходе исследования удалось выяснить, что ожидание родительской поддержки зависит от финансового состояния родителей. 49,3% мужчин и 43,4% женщин из состоятельных семей сообщили, что ожидают помощи от родителей, в то время как только 7,9% мужчин и 2,2% женщин из семей с низким доходом ответили положительно.

88,2% мужчин и 97,2% женщин из семей с низким доходом сообщили, что не ожидают помощи от родителей, в то время как только 43,3% мужчин и 50,3% женщин из состоятельных семей не рассчитывают на помощь и наследство.