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В Минтрансе РФ не видят оснований для приостановки полетов SSJ-100

Общество

В результате авиакатастрофы самолета Sukhoi Superjet-100 в «Шереметьево» погиб 41 человек

Москва, 6 мая 2019, 12:23 — REGNUM  Оснований для приостановки полетов Sukhoi Superjet-100 в России нет, заявил 6 мая журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

«Нет оснований», — сказал Дитрих, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 5 мая при посадке в московском аэропорту «Шереметьево» загорелся пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100, который следовал по маршруту Москва — Мурманск. В результате происшествия погиб 41 человек. В настоящее время следователи рассматривают несколько версий ЧП.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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