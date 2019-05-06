В Минтрансе РФ не видят оснований для приостановки полетов SSJ-100

Москва, , 12:23 — REGNUM Оснований для приостановки полетов Sukhoi Superjet-100 в России нет, заявил 6 мая журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

«Нет оснований», — сказал Дитрих, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 5 мая при посадке в московском аэропорту «Шереметьево» загорелся пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100, который следовал по маршруту Москва — Мурманск. В результате происшествия погиб 41 человек. В настоящее время следователи рассматривают несколько версий ЧП.

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