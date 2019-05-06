Проверка формальная или реальная: о новых правилах для мессенджеров

Санкт-Петербург, , 12:21 — REGNUM Если государство хочет знать, кто реально, а не формально пользуется той или иной сим-картой для доступа в мессенджер, должны будут действовать усложненные правила проверки, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 6 мая, глава агентства Telecomdaily Денис Кусков, комментируя вступление в силу новых правил идентификации пользователей мессенджеров.

Как сообщалось ранее, по новым правилам пользователи должны будут подтвердить, что им принадлежит используемый ими номер телефона. Мессенджер должен направить оператору запрос о том, есть ли такой абонент в базе данных. Если номер в базе оператора отсутствует или отсутствует сам ответ от оператора связи, мессенджер должен отказать в предоставлении услуг.

«Технически выполнить эти правила несложно. Но здесь нужно понять, хочет ли государство осуществлять формальный контроль или же реальный.

У нас в стране около 20 миллионов так называемых «серых» сим-карт. Идентификацию можно проводить, просто присылая код в смс-сообщении, но это не даст ответа на вопрос, является ли формальный владелец номера его реальным пользователем.

Другой вариант — более сложная система регистрации с заполнением формы, в которой есть в том числе и паспортные данные. Это более трудный путь, но он позволил бы решить вопрос с «серыми» сим-картами, если такая цель будет поставлена», — отметил Денис Кусков.