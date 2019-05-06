В Дагестане отметят 20-летие разгрома боевиков из банды Басаева и Хаттаба

Махачкала, , 12:23 — REGNUM В Дагестане отметят 20-летие разгрома международных террористов, вторгшихся в республику в 1999 году. Правительству региона поручено создать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, разработать соответствующий план мероприятий, а также рассмотреть вопросы финансирования. Указ об этом подписал глава субъекта Владимир Васильев, передаёт 6 мая корреспондент ИА REGNUM.

В документе также рекомендовано властям городов и районов Дагестана принять участие в осуществлении мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования.

Напомним, вторжение боевиков из Чечни на территорию Дагестана началось 7 августа 1999 года и продолжалось до 14 сентября того же года. Целью террористов под командованием чеченского полевого командира Шамиля Басаева и исламистского военного лидера из Саудовской Аравии Хаттаба, было «освобождение мусульманского Кавказа от российского имперского ига».

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Боевые действия проходили на территории Ботлихского, Буйнакского, Новолакского и Цумадинского районов Дагестана. В войсковой операции по вытеснению боевиков вместе с силовиками из федерального центра активное участие приняли и дагестанские ополченцы.

Освобождение территории Дагестана далось высокой ценой. По официальным данным, в ходе операции были убиты 279 солдат и офицеров, ещё более 800 получили ранения. Кроме того, погибли 37 местных ополченцев, свыше 720 были ранены. Потери боевиков, по данным Министерства обороны РФ, составили около 2,5 тыс. человек.

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