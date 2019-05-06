В России предлагают упразднить бумажные сертификаты на маткапитал

Москва, , 12:13 — REGNUM Традиционные бумажные сертификаты на материнский капитал могут кануть в Лету. Упразднить их предлагает Министерство труда РФ. Об этом заявил заместитель главы ведомства Алексей Скляр.

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Планируется, что уже с 2020 года сертификаты на получение маткапитала будут выдаваться в электронном виде.

«Матерей, родивших или усыновивших второго ребёнка, будут заносить в специальный цифровой реестр», — приводит газета «Известия» слова Скляра.

Получить выписку родители смогут в органах социальной защиты или МФЦ. Отмечается, что такой формат ускорит время оформления материнского капитала в два раза. Сделать это можно будет всего за одну неделю.

В пресс-службе Минтруда добавили, что изменения, согласно которым граждане смогут получать услуги полностью в дистанционном режиме, а необходимые документы — в электронном виде, должны быть внесены в ведомственные порядки и приказы к началу II квартала 2020 года. Скляр добавил, что работа проходит в рамках оптимизации оказания госуслуг и коснётся также и других процедур.

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Однако эксперты предлагают не спешить отказываться от бумажных сертификатов из-за недостаточно высокого уровня компьютерной грамотности и отсутствия стабильного интернета в некоторых регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, программа материнского капитала, которая действует в России с 2007 года, должна завершиться в 2021 году. Однако в марте 2019 года глава Минтруда РФ Максим Топилин заявлял, что правительство планирует обсудить продление программы выплаты маткапитала за рождение второго ребенка, поскольку она продемонстрировала позитивные результаты.

На сегодняшний день размер маткапитала, который выплачивается за рождение второго или последующего ребёнка в семье, составляет 453 026 тысячи рублей. Пока повышать его не планируют. Предполагается, что сумма маткапитала вырастет в 2020 году до 470 241 тыс. рублей.