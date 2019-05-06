На Среднем Урале выросло количество ДТП с детьми

Екатеринбург, , 12:03 — REGNUM В Свердловской области возросло число дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних жителей. Об этом заявил уполномоченный по правам ребёнка в регионе Игорь Мороков на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Омбудсмен отметил, что до 2017 года дети реже становились участниками ДТП по своей вине. Однако в 2018 году несовершеннолетние граждане стали чаще нарушать правила дорожного движения.

«В последнее время стали больше страдать дети-пешеходы. Происшествия были при проходе через пешеходный переход, при пересечении улицы в неположенном месте и так далее», — сказал Мороков.

По статистике, которая «расходится» с цифрами регионального ГИБДД (по словам Морокова), из-за ДТП в регионе погибло 23 ребёнка в 2018 году, тогда как в 2017 году было 19 смертей. Дети иногда умирают не на самом месте происшествия, а через некоторое время в больнице, что порой не учитывается в статистике ГИБДД, уточнил омбудсмен.

Глава отдела ГИБДД по Екатеринбургу Вадим Буйдалин признал, что количество ДТП с детьми растёт. Выросло оно и в 2019 году.

«Примерно половина пострадавших детей — дети-пешеходы. Почти столько же — дети-пассажиры», — сказал Буйдалин.

Напомним, в первую половину 2018 года в Свердловской области зафиксировали 162 ДТП с участием детей. Восемь детей, по данным ГИБДД, в результате происшествий погибли.

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