Москва, , 11:57 — REGNUM

Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета Superjet-100 в московском аэропорту «Шереметьево».

"Российский футбольный союз глубоко скорбит и выражает соболезнования всем родным и близким погибших в ужасной трагедии в аэропорту «Шереметьево», — говорится на странице РФС в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая при посадке в аэропорту «Шереметьево» загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск. В результате ЧП погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело. В СКР рассматривают несколько версий происшествия.

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