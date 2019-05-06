«Стыдить за девственность — ненормально»: «Игру престолов» критикуют фанаты

Нью-Йорк, США, , 12:06 — REGNUM Поклонники фэнтези-сериала «Игра престолов» недовольны высмеиванием сексуальной жизни персонажа Бриенны Тарт в 4-м эпизоде финального сезона: волна критики прошлась по социальной сети Twitter.

По сюжету, во время празднования победы над Белыми Ходоками Тирион и Джейме Ланнистеры, Подрик Пейн и Бриенна Тарт играют в игру: кто-то говорит факт о другом участнике, и если это оказывается правдой, то участник пьет из своего бокала. В определенный момент Тирион говорит о Бриенне: ты девственна, и та в смущении стремится выйти из зала. За ней спешит Джейме — ее напарник и приятель, после чего следует интимная сцена с участием этой пары.

Фанаты сериала оказались недовольны таким поворотом. По их мнению, подобный сценарий заставляет женщин стесняться отсутствия своего сексуального опыта и лишаться девственности, чтобы не стать осмеянными. В своих микроблогах в Twitter они наперебой критиковали сценаристов:

«Это нормально, если человек девственник. Оставьте её в покое!» — возмущается сценарист Аланна Беннет (AlannaBennett).

«Если Бриенна и Джейме займутся сексом только из-за замечания Тириона о ее невинности, я буду убивать сценаристов», — пишет пользователь evesluisa.

«Стыдить за девственность — ненормально!» — поддерживает JoyPuder.

Прежде актриса Кристи Гвендолин, исполняющая роль Бриенны в сериале, рассказала, что расстроилась из-за событий четвертого эпизода; правда, не из-за сцены ее смущения, а из-за расставания персонажей Бриенны и Джейме Ланнистера, который уехал от нее в Королевскую Гавань.

Четвертая серия «Игры престолов» вышла на телеканале HBO 5 мая (в России премьера состоялась в ночь с 5 на 6 мая) 2019 года.

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