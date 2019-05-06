В ЛНР открыли первый пункт приёма документов на гражданство РФ

Луганск, , 11:38 — REGNUM В Луганске открылся первый в ЛНР пункт приёма документов для желающих получить гражданство Российской Федерации. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел, начальник полиции общественной безопасности МВД ЛНР, полковник полиции Михаил Параскеев, сообщил 6 мая «Луганский информационный центр».

«С сегодняшнего дня в центральном аппарате управления миграционной службы МВД ЛНР открылся пункт по приёму документов граждан, желающих получить российское гражданство», — рассказал чиновник.

Он отметил, что пункт работает в две очереди — одним гражданам оказывают консультационные услуги, во второй очереди стоят граждане, собравшие все необходимые документы.

Напомним, в конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Донбасса имеют возможность получить гражданство России в упрощённом порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной Рады Семён Семенченко призвал киевские власти «опустошить» Донбасс, переманив трудовые ресурсы на Украину.

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