Между китайским Шэньчжэнем и японским Нагоя проложен первый прямой авиарейс

Пекин, , 11:30 — REGNUM Прямой рейс, запущенный 5 мая, связал китайский технологический хаб город Шэньчжэнь с японским городом Нагоя, сообщает агентство Синьхуа.

Маршрут обслуживается китайским лоукостером Spring Airlines на самолетах Airbus A320, и он стал первым прямым между двумя городами. Вылет из Международного аэропорта Баоань в Шэньчжэне будет осуществляться ежедневно в 5:55 по местному времени и прибывать в Международный аэропорт Нагоя в 10:10 по местному времени.

Обратный рей сбудет вылетать из Нагоя в 22:40 по местному времени и пребывать в Шэньчжэнь на юге китайской провинции Гуандун в 2:00 по местному времени следующего дня. Отметим, что в 2019 году более 8 млн китайских туристов посетило Японию, что на 13,9% больше, чем в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, между китайской провинцией Хэнань городом Чжэнчжоу и британским Лондоном в конце июня текущего года также будет летать первый прямой авиарейс.

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