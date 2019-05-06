В Петербурге за год планируется расселить три тысячи коммуналок

Санкт-Петербург, , 11:27 — REGNUM В 2019 году в Санкт-Петербурге планируется расселить более трех тысяч коммунальных квартир и предоставить их жильцам социальные выплаты на сумму 2,7 млрд рублей. Об этом сообщили 6 мая в жилищном комитете Смольного.

В 2018 году было расселено 3,7 тыс. коммунальных квартир, в настоящее время их количество составляет 69 тысяч. В коммуналках до сих пор проживает 229 тысяч семей, из них 81 тыс. семей состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

За период действия программы «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге», с 2008 года, улучшены жилищные условия 106 тысяч семей, расселено 47 тыс. коммунальных квартир. Еще 29,5 тысячи семей оказано содействие в улучшении жилищных условий путем предоставления социальных выплат.

«Первоочередное право на оказание содействия имеют очередники, длительное время состоящие на жилищном учете и проживающие в многокомнатных коммунальных квартирах, а также жители расселяемых коммунальных квартир», — напоминают в жилищном комитете.

Из общего количества коммунальных квартир только в 45 тысячах квартир проживают семьи, состоящие на таком учете.

Как сообщало ИА REGNUM, петербуржцы, которые живут в коммунальных квартирах более 15 лет, но все еще не дождались своей очереди на расселение, поднимутся в списке вверх. Такой законопроект принял в ноябре 2018 года петербургский парламент,

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