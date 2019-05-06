ЧП на химзаводе Прикамья: «Угрозы экологии и населению нет»

Березники, Пермский край, , 11:18 — REGNUM В Пермском крае инцидент на заводе «Азот» в Березниках не повлиял на технологический процесс на предприятии. Пожара и разрушений, а также угрозы экологии и населению нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре АО «Объединенная химическая компания «Уралхим», чьим филиалом является пермский завод.

На филиал «Азот» в Березники выехал производственный директор «Уралхима». В компании создан штаб для внутреннего расследования, по результатам которого будут сделаны выводы об ответственности за инцидент.

Напомним, утром 6 мая при проведении ремонтных работ на производстве аммиака филиала «Азот» в Березниках произошёл взрыв, из-за чего погибли трое работников, один с травмами госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». По данным пресс-центра АО «ОХК «Уралхим», руководство предприятия оказывает полное содействие в расследовании инцидента.

Согласно информации, опубликованной на сайте «Уралхима», химзавод «Азот» — единственное предприятие России, выпускающее высшие алифатические амины, кристаллический нитрит-натрия, натриевую и калиевую селитры.

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