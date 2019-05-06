Понедельник, 6 Мая 2019 года
11:43:33 МСК

В России создано Кемеровское президентское кадетское училище

Общество

Новое военное училище будет готовить кадетов к военной или другой госслужбе

Москва, 6 мая 2019, 11:15 — REGNUM  В России вновь создано Кемеровское президентское кадетское училище. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Новое военное училище в Кемерово будет готовить кадетов к военной или другой государственной службе. Кадеты будут учиться по программам основного и среднего общего образования

При этом будут введены дополнительные программы, направленные на подготовку кадетов к военной или к другой государственной службе.

Читайте также: В Москве создано кадетское училище внутренних войск МВД им. Шолохова

Как сообщало ИА REGNUM, новоселье ждет в 2020 году Северо-Кавказское Суворовское военное училище. У образовательного учреждения появится новый учебный комплекс, который будет построен в северо-западной части столицы Северной Осетии.

Читайте также: Суворовцы Северного Кавказа переедут в новый комплекс во Владикавказе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Министерство обороны России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить