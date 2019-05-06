В России создано Кемеровское президентское кадетское училище

Москва, , 11:15 — REGNUM В России вновь создано Кемеровское президентское кадетское училище. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Новое военное училище в Кемерово будет готовить кадетов к военной или другой государственной службе. Кадеты будут учиться по программам основного и среднего общего образования

При этом будут введены дополнительные программы, направленные на подготовку кадетов к военной или к другой государственной службе.

Читайте также: В Москве создано кадетское училище внутренних войск МВД им. Шолохова

Как сообщало ИА REGNUM, новоселье ждет в 2020 году Северо-Кавказское Суворовское военное училище. У образовательного учреждения появится новый учебный комплекс, который будет построен в северо-западной части столицы Северной Осетии.

Читайте также: Суворовцы Северного Кавказа переедут в новый комплекс во Владикавказе