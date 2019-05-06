Колледжи Казахстана планируют передать в доверительное управление компаниям

Нур-Султан, , 11:11 — REGNUM Министерство образования и науки Казахстана планирует передать колледжи в доверительное управление крупным компаниям республики. Об этом 6 мая заявила министр образования и науки Казахстана Куляш Шамшидинова, сообщает агентство «Казинформ».

По её словам, для реализации поставленной задачи потребуется создать проектный офис при национальной палате предпринимателей «Атамекен», определить перечень потенциальных компаний и колледжей. Кроме того, потребуется изменить организационно-правовую форму образовательных организаций при передаче в управление.

Шамшидинова добавила, что потребуется возместить расходы предприятий за организацию профессиональной практики и производственного обучения студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Нур-Султане прошло заседание правительства, в ходе которого обсуждался вопрос о внедрении практики государственно-частного партнерства (ГЧП) в сферы образования и здравоохранения. Премьер-министр республики Аскар Мамин поручил проработать проекты ГЧП в системе профессионального образования.

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