Ветераны войны в Дагестане получат ко Дню Победы по 32 тысячи рублей

Махачкала, , 11:13 — REGNUM Единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей получат участники Великой Отечественной войны из Дагестана в преддверии Дня Победы. Ещё по две тысячи рублей в качестве дополнительного ежемесячного материального обеспечения от властей республики получат ветераны войны и бывшие узники фашистских концлагерей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 мая сообщили в пресс-службе регионального министерства труда и социального развития.

На одном из рабочих совещаний глава Дагестана Владимир Васильев поручил членам правительства республики и сотрудникам администраций муниципалитетов лично поздравить всех ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, передать им денежную выплату и сувениры. При этом руководитель субъекта предупредил, что «праздник покажет, кто работает, а без кого можно обойтись».

«У нас должна быть единая выверенная система, чтобы знать, кто из руководителей находится на своих местах. А ответственный за праздничные дни должен иметь перечень телефонов и быть в курсе, кто и где находится по всем основным видам работы», — сказал Васильев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане на сегодняшний день проживают 109 участников Великой Отечественной войны, а также около 11 тысяч тружеников тыла и 23 бывших несовершеннолетних узника концлагерей.