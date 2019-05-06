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Жириновский призвал не паниковать и установить замки на полках самолётов

Общество

Трагедия с SSJ-100

Жириновский призвал не паниковать и установить замки на полках самолётов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Жириновский

Москва, 6 мая 2019, 11:03 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал не паниковать из-за аварийной посадки SSJ-100 и установить блокирующие замки на багажных полках самолетов, передает корреспондент ИА REGNUM 6 мая.

«Не паниковать. Самолёты всех компаний и производителей изредка падают. Это всегда трагедия, но сперва нужно разобраться в причинах конкретного происшествия. По одной аварии нельзя делать выводы о самолете в целом. Боинги падают по пять штук в год, но считаются лучшими самолетами», — отметил Жириновский.

Также депутат Госдумы считает актуальным исключить случаи, когда действия пассажиров угрожают их соседям.

«Например, можно установить автоматически блокирующиеся замки на багажных полках в самолетах, чтобы не возникало соблазна спасать свой чемодан или сумку ценой здоровья другого пассажира», — полагает он.

Кроме того, парламентарий предложил запретить взлеты и посадки при резком ухудшении погоды.

Жириновский настаивает и на проверке технической готовности модели к полетам.

«Споры о конструкции Суперджета были еще на стадии разработки», — напомнил он.

Лайнер «Аэрофлота», совершивший аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, следовал из Москвы в Мурманск, на его борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, 41 человек погиб.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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