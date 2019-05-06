Украина модернизирует самолёты под стандарты НАТО — министр Полторак

Киев, , 11:04 — REGNUM На Украине проводится полная модернизация одного типа самолётов под стандарты НАТО, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщило 6 мая информационное агентство «УНН».

"На первом этапе мы ремонтировали, затем частично модернизировали, сейчас мы приступили к полной модернизации самолёта», — рассказал министр.

Он отметил, что третий этап модернизации начнётся в конце года после завершения необходимых приготовлений со стороны западных предприятий.

«Мы проводим модернизацию разведывательных самолётов сейчас. Это огромная работа и это результат длительной предварительной работы учёных, практиков… Например, Львовский авторемонтный завод за 5 лет отремонтировал и модернизировал более 30 самолетов МИ-29», — добавил Полторак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов встретился с представителем компании Boeing, чтобы обсудить перспективы сотрудничества в военно-технической сфере.

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