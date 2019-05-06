Медики сообщили о состоянии пострадавших в катастрофе Superjet-100

Москва, , 10:56 — REGNUM Четверо пострадавших в результате аварийной посадки самолёта Sukhoi Superjet 100, следовавшего из Москвы в Мурманск, находятся в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского. Они были доставлены в медучреждение накануне, 5 мая.

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По словам директора центра, академика Амирана Ревишвили, один из пациентов находится в тяжёлом состоянии, ещё трое — в состоянии средней тяжести.

«У всех ингаляционная термическая травма. В одном случае она более выражена: пациентка 51 года, в тяжёлом состоянии», — приводит РИА Новости слова Ревишвили.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Министерства здравоохранения РФ, после катастрофы в московском аэропорту «Шереметьево» были госпитализированы девять пострадавших. Состояние трёх из них медики оценивают как тяжёлое, ещё двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, аварийную посадку самолёт Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил 5 мая в аэропорту «Шереметьево» вскоре после взлёта. В результате удара о землю у лайнера подломились стойки и загорелись двигатели. Огонь охватил всю хвостовую часть самолёта. На борту находились 78 человек, включая пять членов экипажа. 41 человек погиб.

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