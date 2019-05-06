В Казахстане планируют использовать опыт Турции при строительстве больниц

Нур-Султан, , 10:52 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана планирует использовать опыт Турции при строительстве новых больниц с использованием государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом 6 мая заявил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов на заседании правительства, сообщает агентство «Казинформ».

Министр сказал, что изучил инфраструктурную модель государственно-частного партнерства в Турции. По его словам, госпитальная программа ГЧП Турции на 2010−2023 годы включает строительство 32 крупных многопрофильных больниц.

Биртанов назвал преимущества турецкого опыта, который позволят разделить риски между участниками строительства, и попросил внести изменения в законодательство для реализации проектов ГЧП по инфраструктурной модели.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая на заседании правительства министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов предложил создать в республике единого оператора по реализации крупных инфраструктурных проектов в сфере здравоохранения.

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