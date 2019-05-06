Студенты Югорского госуниверситета составили «портрет туриста»

Ханты-Мансийск, , 10:36 — REGNUM Около трёхсот гостей, посетивших Ханты-Мансийск в марте и апреле, опросили студенты Югорского госуниверситета с целью составления «портрета туриста». Об этом 6 мая сообщает пресс-служба вуза.

Большинство из опрошенных — мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. Выяснилось, что чаще всего столицу Югры посещали для участия в спортивных соревнованиях (53%), больше трети прибыли в регион с деловыми целями и только 13% — для отдыха. Наиболее часто Ханты-Мансийск посещают гости из Москвы (44%) и Тюмени (26%), а также из Новосибирска, Уфы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

«По результатам такого опроса мы можем частично понять нашу целевую аудиторию и формировать предложения исходя из потребностей туристов», — рассказала директор Управления по развитию туризма и внешних связей Анна Линкер.

Она добавила, что полученные сведения позволят более эффективно проводить рекламную кампанию в тех городах, откуда туристы готовы приезжать в Ханты-Мансийск.

Отмечается, что полученные результаты будут использованы участниками туристской отрасли: организаторами мероприятий, экскурсионными агентствами, компаниями, оказывающими услуги. Актуальный «портрет туриста» станет основой для разработки новых экскурсий, туров и проектов.

Читайте также: Туризм в Арктике: есть на что посмотреть — люди живут будто в XVIII веке