Скорбная дата не помешает инаугурации Зеленского — представитель политика

Киев, , 10:36 — REGNUM День памяти жертв политических репрессий, который на Украине отметят 19 мая, не станет помехой для инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, заявил член команды политика Андрей Герус 5 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

Он напомнил, что третья суббота мая — это День Европы на Украине, который отмечают фестивалями, соревнованиями, турнирами, концертами.

«Никто из сегодняшних морализаторов не были замечены в попытках остановить празднования и музыкальные концерты. Никаких фейсбук-постов, никаких заявлений. А вот для процедуры демократической смены президента им этот день плохой», — отметил Герус.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что хочет провести инаугурацию 19 мая 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович заявил, что 19 мая не подходит для инаугурации президента, поскольку это траурный день памяти «жертв политических репрессий».

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