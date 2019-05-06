На развитие окраин крупных городов в Казахстане выделят $237 млн

Нур-Султан, , 10:34 — REGNUM Для решения проблем окраин в Нур-Султане, Алма-Ате и Чимкенте в течение трех лет выделят 90 млрд тенге ($237 млн). Об этом заявил председатель комитета по делам строительства и ЖКХ министерства индустрии и инфраструктурного развития республики Мархабат Жайымбетов, сообщает агентство «КазТАГ».

По его словам, за счет выделенных средств планируется решить вопросы водоснабжения, теплоснабжения, а также вопросы развития здравоохранения и образования.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля аким (мэр) Нур-Султана Бахыт Султанов поручил подготовить программу развития окраин городов в разрезе районов. Глава города заявил, что концепция развития окраин города, принятая в 2010 году, не была реализована в полной мере.

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