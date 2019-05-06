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Ярославским СНТ будет непросто получить лицензию на добычу воды

Общество

Для этого придется собрать множество документов

Ярославским СНТ будет непросто получить лицензию на добычу воды
Иллюстрация: Wikimedia.com
Скважина

Ярославль, 6 мая 2019, 10:27 — REGNUM  В Ярославской области садоводческим товариществам с 2020 года придется получать лицензию на добычу подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения. Проект постановления об этом подготовило правительство региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лицензии на скважины для СНТ предусматривает федеральное законодательство, а регион определяет порядок выдачи документа. Речь идет именно о садоводческих товариществах, на индивидуальные скважины закон не распространяется.

В Ярославской области лицензию будут выдавать на максимально возможный срок — 25 лет. Для получения лицензии садоводческим товариществам нужно будет направить заявление в департамент охраны окружающей среды и природопользования.

Чтобы получить лицензию, руководство садоводческого товарищества должно будет представить солидный пакет документов. Необходимо санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии скважины санитарным правилам. Кроме того, нужны будут выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРН, свидетельства о регистрации юрлица и постановке на учет в налоговом органе, копии учредительных документов, доверенность, схемы расположения участка, обоснование потребности в воде, копия паспорта скважины, «характеристика имеющейся или проектируемой наблюдательной сети скважин и информация о методах наблюдений за подземными водами».

Кроме того, садоводческое товарищество обязано будет ежегодно предоставлять в департамент отчет о пользовании скважиной. Садоводам придется указывать, сколько воды они потребили.

Речи о плате за пользование недрами в постановлении пока не идет.

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