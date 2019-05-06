В числе пострадавших в катастрофе в «Шереметьево» — житель Волгограда

Волгоград, , 10:23 — REGNUM Житель Волгограда пострадал при аварийной посадке пассажирского самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево» 5 мая.

40-летний житель Волгоградской области получил ожог верхних дыхательных путей и отравление продуктами горения, он госпитализирован в больницу №1 Красногорска Московской области.

«Мы желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Поручаю профильным службам держать на контроле состояние пострадавших жителей Волгоградской области и при необходимости оказать им помощь», — заявил на оперативном совещании в администрации региона 6 мая губернатор Андрей Бочаров.

Губернатор, как сообщила его пресс-служба, от имени жителей выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией в аэропорту «Шереметьево».

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс из Москвы в Мурманск. После взлёта экипажу пришлось вернуться, самолет совершил жесткую посадку и загорелся. Следственный комитет подтвердил гибель 41 человека.