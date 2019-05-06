Привычные пропуска в Макао и Гонконг для граждан КНР с осени канут в Лету

Пекин, , 10:18 — REGNUM Традиционный паспортный пропуск для перемещения между материковой частью Китая, Гонконгом и Макао окончательно канет в Лету уже с 13 сентября текущего года, сообщили в Национальной иммиграционной администрации Китая, передает газета China Daily.

Теперь жители Поднебесной не смогут пользоваться своими старыми паспортами для выезда в Макао или Гонконг, сообщили в администрации, призвав граждан обновить свои документы на пропуска нового формата как можно скорее.

Новый пропуск представляет из себя специальную карточку по типу ID-карт, которые заменяют китайцам паспорта. Карточка была введена в использование еще в 2014 году.

С 1 апреля 2019 года жители материковой части Китая могут получать пропуска в Гонконг или Макао по всей стране без привязки к месту регистрации, что должно облегчить гражданам жизнь.