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В Казахстане планируют создать оператора по проектам в здравоохранении

Общество

На заседании правительства Казахстана обсудили реализацию проектов в сфере здравоохранения

Нур-Султан, 6 мая 2019, 10:20 — REGNUM  Единого оператора по реализации крупных инфраструктурных проектов в сфере здравоохранения в Казахстане предложил создать глава минздрава республики Елжан Биртанов на заседании правительства, сообщает 6 мая агентство «Казинформ».

По его словам, единый оператор должен иметь статус юридического лица с законодательным закрепленными функциями. Этот подход по развитию здравоохранения поддержал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

Биртанов отметил также необходимость закрепления за министерством полномочий по разработке и утверждению правил планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Нур-Султане состоялось заседание правительства Казахстана, на котором обсуждалось внедрение опыта государственно-частного партнерства в сферы образования и здравоохранения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане планируют расширить опыт государственно-частного партнерства

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Реформа здравоохранения в Казахстане
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