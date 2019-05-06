В Казахстане планируют создать оператора по проектам в здравоохранении

Нур-Султан, , 10:20 — REGNUM Единого оператора по реализации крупных инфраструктурных проектов в сфере здравоохранения в Казахстане предложил создать глава минздрава республики Елжан Биртанов на заседании правительства, сообщает 6 мая агентство «Казинформ».

По его словам, единый оператор должен иметь статус юридического лица с законодательным закрепленными функциями. Этот подход по развитию здравоохранения поддержал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

Биртанов отметил также необходимость закрепления за министерством полномочий по разработке и утверждению правил планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Нур-Султане состоялось заседание правительства Казахстана, на котором обсуждалось внедрение опыта государственно-частного партнерства в сферы образования и здравоохранения.

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