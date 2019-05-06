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В Крыму соболезнуют в связи с авиакатастрофой в «Шереметьево»

Общество

Власти республики желают пострадавшим скорейшего выздоровления

Симферополь, 6 мая 2019, 10:15 — REGNUM  Власти Крыма выразили соболезнования жертвам авиакатастрофы пассажирского лайнера в аэропорту «Шереметьево», которая произошла 5 мая в Москве. Об этом 6 мая на своей странице в Facebook сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«С глубокой скорбью и болью воспринял известие о трагедии в Шереметьево, в результате которой погибли и пострадали люди. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолёт «Сухой Суперджет 100» авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в «Шереметьево». Следственный комитет подтвердил гибель 41 человека, всего на борту находились 78 пассажиров и членов экипажа.

По теме: Сгоревший в «Шереметьево» «Суперджет» был выпущен менее двух лет назад

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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