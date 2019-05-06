В Крыму соболезнуют в связи с авиакатастрофой в «Шереметьево»

Симферополь, , 10:15 — REGNUM Власти Крыма выразили соболезнования жертвам авиакатастрофы пассажирского лайнера в аэропорту «Шереметьево», которая произошла 5 мая в Москве. Об этом 6 мая на своей странице в Facebook сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«С глубокой скорбью и болью воспринял известие о трагедии в Шереметьево, в результате которой погибли и пострадали люди. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолёт «Сухой Суперджет 100» авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в «Шереметьево». Следственный комитет подтвердил гибель 41 человека, всего на борту находились 78 пассажиров и членов экипажа.

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