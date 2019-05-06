Житель Тобольска предложил свое сердце больному владикавказцу

Владикавказ, , 10:12 — REGNUM В Северной Осетии широко обсуждают историю, произошедшую с местным жителем Русланом И. Страдающий врожденным пороком сердца владикавказец получил предложение, которое может помочь ему излечиться. В качестве донорского сердца ему предложил свое житель Тобольска Виктор, пишет РИА Новости.

По данным агентства, сам страдающий тяжелым недугом тобольчанин решил спасти человека, узнав о его проблемах в соцсети. Благотворительный фонд «Быть добру» из Северной Осетии объявил сбор средств на операцию для Руслана И. Заболевание сердца у него выявили еще в детстве. В 2011 году ему сделали операцию в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Однако с 2012 года здоровье Руслана ухудшилось, и ему потребовалась операция в Германии, для которой нужно около 28 тыс. евро.

Житель Тобольска связался с фондом и предложил стать донором для Руслана. Сам 26-летний Виктор перенес инсульт, передвигается на костылях, а не так давно врачи обнаружили у него опухоль в голове. Еще недавно активный молодой человек, занимавшийся спортом, решил сделать доброе дело для человека, который в этом нуждается.

Его предложение вызвало широкий отклик в соцсетях, отметил руководитель благотворительного фонда Амурхан Кусов. Он пояснил, что страдающему пороком сердца Руслану нужна лишь операция по замене клапана, о пересадке сердца речи не идет. Тем не менее жители Северной Осетии очень тронуты таким поступком тобольчанина, зовут его в гости, намерены его всячески поддерживать в борьбе с его болезнью.