В учебниках истории создана ложная картина Великой Отечественной войны?

Якутск, , 10:27 — REGNUM В учебных пособиях для школьников России уделяется слишком мало внимания истории Великой Отечественной войны, а те сведения, которые изложены, отчасти ложные. Такое заявление сделали представители КПРФ Нерюнгринского района Якутии, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Они обращаются к руководству страны с требованием вернуть правдивые учебники по истории и «восстановить светлое имя всенародно любимого вождя народов Советского Союза Иосифа Сталина».

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В списке требований якутских коммунистов также «дать ответ на государственном уровне на очевидную подрывную деятельность подонков от истории» и вернуть городу Волгограду историческое название Сталинград, пишет ИА SakhaDay.

«Мы, коммунисты — ветераны тыла, труда и дети войны Нюрбинского улуса, выражаем глубокое возмущение по поводу того, что в современных учебниках истории практически не оставили места изучению Великой Отечественной войны. Школьники не знают, когда началась эта кровавая война и кто её начал. Ничего не знают и о роли советских людей, Коммунистической партии и Сталина в достижении Великой Победы над гитлеровской Германией и милитаристской Японией», — возмущены представители отделения КПРФ в Нерюнгринском районе республики.

Они считают, что 36-ти страниц о Великой Отечественной войне в учебниках истории за 9 и 11 классы и 7−8 уроков на эту тему недостаточно.

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«Программа вскользь затрагивает блокаду Ленинграда, одним пунктом проходит по партизанскому движению, а про Зою Космодемьянскую, Александра Матросова и Николая Гастелло даже не упоминает, — указывают коммунисты. — В учебниках практически ничего не говорится об одном из важнейших сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн между Красной Армией и Вермахтом — Сталинградской битве. А ведь в ходе этой битвы погибли миллионы советских солдат, офицеров, жителей города и его окрестностей».

Представители Нерюнгринского отделения партии КПРФ также считают, что в учебниках нужно упоминать имена маршала Советского Союза Семена Тимошенко, генерал-полковника Василия Гордова, генералов армии Андрея Еременко, Константина Рокоссовского, Николая Ватутина.

«Мы, комсомольцы 40-х — 80-х годов прошлого столетия, воспитывались на примерах героев войны, сталинских пятилеток, ударников коммунистического труда. Образы Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной, молодогвардейцев Олега Кошевого, Ульяны Громовой, Любови Шевцовой, Сергея Тюленина, Алексея Маресьева, Александра Матросова служили примером для подражания. А нынешние школьники лучше знают Адольфа Гитлера, чем Иосифа Сталина, стоявшего во главе Коммунистической партии, под руководством которой советский народ одержал Великую победу над фашистской Германией и милитаристской Японией», — также говорится в обращении коммунистов.

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Они также считают, что детям, внукам и правнукам навязывается извращенный взгляд на героические страницы прошлого, а Великая Отечественная война представляется как смесь штрафбатов, заградотрядов и бездарности полководцев, «забросавших врага трупами: «Утверждается, что советский народ одержал победу не благодаря, а вопреки руководству во главе со Сталиным. На создание этой ложной картины пущены все силы пропаганды — не только школьные учебники, но и фильмы, книги, публичные выступления».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в России будут праздновать 74-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в каждом регионе России будут организованы мероприятия в честь этого дня, в том числе состоятся шествия Бессмертного полка.