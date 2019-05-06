«Разделяем с вами скорбь»: тамбовский губернатор выразил соболезнования

Тамбов, , 10:05 — REGNUM Губернатор Тамбовской области Александр Никитин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в аэропорту «Шереметьево». Телеграмму со словами поддержки он направил временно исполняющему обязанности губернатора Мурманской области Андрею Чибису, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Александр Никитин выразил «искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших» «от себя лично и от имени жителей Тамбовской области».

"Эта страшная трагедия, которая унесла десятки жизни людей, детские жизни, потрясла тамбовчан. Мы разделяем с вами скорбь от невосполнимой утраты и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево» совершил жёсткую посадку самолёт Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот». Лайнер летел из Москвы в Мурманск, но через полчаса вернулся из-за неполадок, при приземлении самолёт загорелся. На борту лайнера находились 78 человек. По данным СКР, в результате происшествия погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.

По данным тамбовских властей, среди погибших — житель Мичуринского района (1983 год рождения). Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выразил глубокие соболезнования семье погибшего и распорядился оказать необходимую помощь родственникам погибшего.