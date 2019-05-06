Новая теория: Тони Старк станет отцом «мутантов» в киновселенной Marvel?

Вашингтон, , 10:36 — REGNUM Фанаты киновселенной Marvel уверены, что мутанты из франшизы «люди Х» станут творением Железного человека в результате действий фильма «Мстители: Финал». Такая теория появилась на форуме Reddit 5 мая.

Пользователь с ником LordAyeris уверен, что жертва супергероя Тони Старка в борьбе с титаном Таносом несла в себе больше, чем просто гибель. Автор гипотезы ссылается на одержимость Тони защитой планеты и человечества: ведь то, что происходило парой фильмов ранее, в «Эре Альрона», показывало, что ради спасения мира Тони готов пойти на все. Из-за трагедии, к которой привели события того фильма, Старк не может спать спокойно. Также LordAyeris утверждает, что никто не знает, как работает могущественный артефакт — «Перчатка Бесконечности», позволяющая выполнять желания по щелчку пальца: возможно ли загадать не одно желание, а два?

«Вот где все становится интересным: я считаю, что Тони знал, что он должен был умереть, победив Таноса. В конце «Эндшпиля», когда у Таноса была «Перчатка Бесконечности», а Тони обдумывал, что делать, доктор Стрендж поднял один палец, показывая, что все, о чем Тони думал, было правильным путем. Итак, Тони жертвует собой, используя Камни, чтобы уничтожить армию Таноса. Но что, если он загадал второе желание при этом?

Зная, что он умрет, Тони хотел, чтобы вселенная была в безопасности в его отсутствие. Используя Камни, он создал способ для человечества защитить себя, подарив суперсилы некоторым людям. Да, я предполагаю, что Тони создал мутантов в MCU в качестве вывода из своей арки персонажа».

Благодаря переходу прав на франшизы «Люди Х» и «Фантастическая Четверка» от FOX к Marvel Studio, такой поворот может стать возможным, ведь многие поклонники комиксов не представляют, как внедрить мутантов из школы Чарльза Ксавье во вселенную «Мстителей».

Недавно режиссеры также рассказали, что фраза, которую говорит персонаж Роберта Дауни-младшего перед смертью — «Я — железный человек», была добавлена уже после съемок, потому что команда разработчиков поняла, что харизматичный Старк не может умереть молча. Таким образом «Финал» закольцевали с первой картиной киновселенной — «Железный человек», которая вышла в 2008 году.

Блокбастер «Мстители: Финал» вышел в России 29 апреля 2019 года. Сейчас по мировым сборам фильм режиссеров Джо и Энтони Руссо превзошел шедевр Джеймса Кэмерона «Титаник», собрав в прокате $2 млрд 188 млн.

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