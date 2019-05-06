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В китайском Чжэнчжоу зазеленели крыши жилых и административных зданий

Общество

Проект озеленения затронул более 90 тыс. квадратных метров крыш зданий

Чжэнчжоу, Китай, 6 мая 2019, 10:00 — REGNUM  В столице китайской провинции Хэнань города Чжэнчжоу в центральной части Поднебесной зазеленели крыши зданий, сообщает 6 мая агентство China Daily.

Крыши жилых многоквартирных высоток, офисных зданий административных зданий города были покрыты зеленью в рамках проекта озеленения, который затронул более 90 тыс. квадратных метров крыш зданий специальной травой sedum lineare (очиток седум).

Это растение не боится холодов, засухи и жары. Как отмечают эксперты, растение не только украсит здания, озеленит город, но и увеличит срок жизни зданий, защищая крыши от жары и влаги.

Отметим, что многие крупные густонаселенные города Китай страдают от плохой экологии. Для борьбы за качество воздуха в Пекине и прочих городах власти осуществляют посадки деревьев и кустарников. В Чжэнчжоу решили пойти немного нестандартным путем.

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Экологические проблемы крупных городов
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