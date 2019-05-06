В Ульяновской области усилят контроль за состоянием лайнеров

Ульяновск, , 09:56 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов после трагедии в «Шереметьево» поручил усилить контроль за состоянием воздушных судов в регионе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Губернатор провел совещание с первым заместителем председателя правительства Андреем Тюриным, генеральным директором аэропорта Ульяновск имени Н.М. Карамзина Сергеем Наконечным и руководством МЧС России по Ульяновской области. Сергей Морозов «поручил усилить контроль за состоянием воздушных судов, проверить готовность аварийно-спасательных служб аэропорта, а также провести дополнительные инструктажи и учения».

По предварительным данным, среди пострадавших в результате происшествия в «Шереметьево» нет жителей Ульяновской области.

Сергей Морозов направил временно исполняющему губернатора Мурманской области Андрею Чибису телеграмму с соболезнованиями от жителей региона.

«Жители Ульяновской области вместе со всей страной скорбят», — ранее писал на своей странице в Фейсбуке ульяновский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в аэропорту «Шереметьево» совершил жёсткую посадку самолёт Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот». Лайнер летел в Мурманск, но через полчаса вернулся в аэропорт вылета из-за возникших неполадок, при приземлении самолёт загорелся. На борту лайнера были 78 человек, из них, по данным СКР, погиб 41 человек. Возбуждено уголовное.

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