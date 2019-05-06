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Глава ДНР выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в «Шереметьево»

Общество

Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим

Донецк, 6 мая 2019, 09:47 — REGNUM  Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родственникам погибших в результате авиакатастрофы в аэропорту «Шереметьево». Сообщение опубликовано 6 мая на официальном сайте Донецкой Народной Республики.

«Эта чудовищная трагедия глубокой скорбью отозвалась в сердцах жителей Донецкой Народной Республики. Мы разделяем боль утраты и искренне сопереживаем всем участникам катастрофы. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Вечная память погибшим!» — заявил Пушилин.

Напомним, 5 мая при посадке в аэропорту «Шереметьево» загорелся самолёт SSJ-100 рейса Москва — Мурманск. В результате пожара погиб 41 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее соболезнования родственникам погибших выразил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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