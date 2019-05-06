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В подготовке транспортной реформы в Екатеринбурге участвует ГИБДД

Общество

А скоро гордума решит судьбу реформы

Екатеринбург, 6 мая 2019, 10:21 — REGNUM  Никаких «практических результатов» в работе над транспортной реформой в Екатеринбурге пока нет. Об этом заявил начальник городского отдела ГИБДД УМВД России Вадим Буйдалин корреспонденту ИА REGNUM.

Буйдалин подтвердил, что представители ГИБДД входят в состав рабочей группы по реформе, но похвастать там пока нечем.

«Работа, скажем так, ведётся, но пока какого-то практического результата нет. Говорить об этом пока рано», — сказал руководитель отдела.

Напомним, судьбу транспортной реформы уже в ближайшее время решит гордума Екатеринбурга. Скандальную реформу пыталась провести ещё предыдущая команда мэрии в 2017 году, но после протестов горожан изменения были «заморожены». Ожидается, что реформа стартует с 1 июля 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Гордума Екатеринбурга решит судьбу транспортной реформы

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Судьба общественного транспорта в городах России
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