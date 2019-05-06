Депортированный из Турции член ИГ* задержан в Дагестане

Махачкала, , 09:53 — REGNUM В Дагестане задержан депортированный из Турции 31-летний Бийсолтан Джамалов, находившийся в федеральном розыске в связи с причастностью к международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Уроженец села Нариман Ногайского района республики был арестован силовиками в махачкалинском аэропорту после приземления воздушного судна из Стамбула, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления ФСБ по Дагестану.

Следователи установили, что с сентября 2016 по январь 2019 года Джамалов находился в Сирии, где принимал участие в деятельности террористической организации «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, за финансирование боевиков уголовное дело возбуждено в отношении другой пассажирки указанного авиарейса Стамбул — Махачкала, уроженки дагестанского города Буйнакска Разият Уцумиевой. По версии следствия, в период с начала октября 2015 по конец июля 2016 года она собрала более 312 тысяч рублей и перечислила их на банковские карты участников действующих в Сирии бандформирований. В последующем средства были обналичены в Турции и использованы на нужды боевиков.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Королевства Марокко выдали российским правоохранителям объявленного в международный розыск дагестанца Рамазана Саламова. По данным Генпрокуратуры и ФСБ России, он принимал участие в деятельности незаконных вооруженных формирований и вёл пропагандистскую работу среди жителей Дагестана. В 2016 году подозреваемый уехал в Сирию и воевал на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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